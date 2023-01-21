Bloomberg: системи ППО в Москві встановили після атак дронів на авіабази під Рязанню та в Енгельсі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Російська влада стала розміщувати установки ППО в Москві та її передмістях після кількох атак безпілотників у грудні минулого року. Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, передає УНН.
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У соцмережах з'являється дедалі більше повідомлень про встановлення зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони в різних районах Москви і ближнього Підмосков'я. На фотознімках і відео, поширюваних у мережі, видно, що озброєння розміщують навіть на дахах будинків. Влада те, що відбувається, не коментує.
За даними анонімних джерел Bloomberg, розгортати системи ППО в Москві почали після атак безпілотників на військові аеродроми "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області.
Вони мають доповнити вже наявні системи ППО, розміщені навколо столиці, пише агентство.
Офіційно Україна не брала на себе відповідальність за атаки на стратегічні авіабази. Від Енгельса до лінії фронту в Україні - близько 700 кілометрів, від Дягілєва - близько 500. За офіційними даними, на озброєнні ЗСУ немає засобів ураження такої дальності.
Нагадаємо
Супутникові знімки не показують явних пошкоджень на російській авіабазі "Енгельс" після атак безпілотниками 26 і 29 грудня, але спостерігається значне зниження активності російської дальньої авіації.