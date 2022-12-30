Появились спутниковые снимки с "Энгельса": явных повреждений нет, но активность упала - СМИ

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«Спутниковые снимки, полученные The War Zone в четверг, не показывают явных повреждений базы, на которой базируется 22-я тяжелобомбардировочная авиационная дивизия, в составе которой одна эскадрилья Bear-H и еще одна эскадрилья сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-160 Blackjack. Хотя оба типа использовались в конфликте на Украине и особенно в последние месяцы, когда россия усилила свои ответные удары по энергетической инфраструктуре Украины, спутниковые снимки показывают значительное снижение активности российской дальней авиации в Энгельсе», - говорится в сообщении.

Дополнение

россия рассредоточила авиацию с аэродрома в Энгельсе после взрывов, которые произошли вчера, 26 декабря.

Контекст

Вчера, 26 декабря, росСМИ сообщили о громком взрыве в российском городе Энгельс. Там расположен военный аэродром. Как отмечается, на нем размещена стратегическая авиация россиян — Ту-95, Ту-160 и т.д.

В результате взрыва, по сообщению мо рф, погибли 3 человека.

Аналитики ISW в последнем отчете отметили, что после взрывов в Энгельсе в россии обеспокоены несостоятельностью российских властей обезопасить критическую инфраструктуру.