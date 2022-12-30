З'явилися супутникові знімки з "Енгельса": явних ушкоджень немає, але активність впала - ЗМІ

Цитата

«Супутникові знімки, отримані The War Zone у четвер, не показують явних пошкоджень бази, на якій базується 22-а важкообомбардувальна авіаційна дивізія, у складі якої одна ескадрилья Bear-H і ще одна ескадрилья надзвукових бомбардувальників Ту-160 Blackjack. Хоча обидва типи використовувалися в конфлікті в Україні і особливо в останні місяці, коли росія посилила свої удари у відповідь по енергетичній інфраструктурі України, супутникові знімки показують значне зниження активності російської дальньої авіації в Енгельсі», - йдеться в повідомленні.

Доповнення

росія розосередила авіацію з аеродрому в Енгельсі після вибухів, що сталися 26 грудня.

Контекст

Учора, 26 грудня, росЗМІ повідомили про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається, на ньому розміщено стратегічну авіацію росіян — Ту-95, Ту-160 тощо.

Внаслідок вибуху, за повідомленням мо рф, загинули 3 людини.

Аналітики ISW в останньому звіті зазначили, що після вибухів в Енгельсі в Росії стурбовані неспроможністю російської влади убезпечити критичну інфраструктуру.