З'явилися супутникові знімки з "Енгельса": явних ушкоджень немає, але активність впала - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Супутникові знімки не показують явних пошкоджень на російській авіабазі "Енгельс" після атак безпілотниками 26 та 29 грудня, але спостерігається значне зниження активності російської дальньої авіації. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Drive.
Цитата
«Супутникові знімки, отримані The War Zone у четвер, не показують явних пошкоджень бази, на якій базується 22-а важкообомбардувальна авіаційна дивізія, у складі якої одна ескадрилья Bear-H і ще одна ескадрилья надзвукових бомбардувальників Ту-160 Blackjack. Хоча обидва типи використовувалися в конфлікті в Україні і особливо в останні місяці, коли росія посилила свої удари у відповідь по енергетичній інфраструктурі України, супутникові знімки показують значне зниження активності російської дальньої авіації в Енгельсі», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
росія розосередила авіацію з аеродрому в Енгельсі після вибухів, що сталися 26 грудня.
Контекст
Учора, 26 грудня, росЗМІ повідомили про гучний вибух у російському місті Енгельс. Там розташований військовий аеродром. Як зазначається, на ньому розміщено стратегічну авіацію росіян — Ту-95, Ту-160 тощо.
Внаслідок вибуху, за повідомленням мо рф, загинули 3 людини.
Аналітики ISW в останньому звіті зазначили, що після вибухів в Енгельсі в Росії стурбовані неспроможністю російської влади убезпечити критичну інфраструктуру.