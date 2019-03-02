Минобороны: сбитый на Донбассе российский беспилотник корректировал вражеский огонь

"Над одной из наших позиций отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на светлодарском направлении, наши бдительные военнослужащие из стрелкового оружия сбили на высоте 150 метров вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировку огня артиллерии", - говорится в сообщении.

Речь идет о российском беспилотном летательном аппарат типа "Элерон". Специалисты специальных подразделений изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

Напомним, военные "Азова" сбили в зоне ООС российский беспилотник.