Міноборони: збитий на Донбасі російський безпілотник коригував ворожий вогонь

"Над однією з наших позицій окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на світлодарському напрямку, наші пильні військовослужбовці зі стрілецької зброї збили на висоті 150 метрів ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про російський безпілотний літальний апарат типу "Елерон". Фахівці спеціальних підрозділів вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.

Нагадаємо, військові "Азова" збили у зоні ООС російський безпілотник.