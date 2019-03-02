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Міноборони: збитий на Донбасі російський безпілотник коригував ворожий вогонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Безпілотний літальний апарат, який збили напередодні українські військові на Донбасі, коригував вогонь ворожої артилерії у районі проведення операції Об'єднаних сил. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України, передає УНН.

"Над однією з наших позицій окремої механізованої бригади, яка тримає оборону на світлодарському напрямку, наші пильні військовослужбовці зі стрілецької зброї збили на висоті 150 метрів ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії", - йдеться у повідомленні.

Йдеться про російський безпілотний літальний апарат типу "Елерон". Фахівці спеціальних підрозділів вивчають збитий ворожий безпілотник та носії інформації.

Нагадаємо, військові "Азова" збили у зоні ООС російський безпілотник.

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