Минобороны занялось понижением категорий должностей старшего офицерского состава
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство обороны Украины осуществляет мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава в самом Министерстве, Генеральном штабе, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.
"Продолжается работа по оптимизации соотношения категорий личного состава. Осуществляются мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава в Министерстве обороны, Генеральном штабе, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях", - сказал Демьяненко.
Однако, по его словам, особое внимание уделяется развитию профессионального сержантского корпуса.
Как сообщал УНН, в Министерстве обороны назвали пять стратегических целей для реформирования Вооруженных Сил Украины, одним из которых указанная профессионализация и создание военного резерва .