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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 66807 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 131474 просмотра

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7 марта, 15:45 • 130500 просмотра

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Минобороны занялось понижением категорий должностей старшего офицерского состава

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. Министерство обороны Украины осуществляет мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава в самом Министерстве, Генеральном штабе, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях. Об этом заявил заместитель начальника Главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ полковник Вячеслав Демьяненко, передает корреспондент УНН.

"Продолжается работа по оптимизации соотношения категорий личного состава. Осуществляются мероприятия по понижению штатно-должностных категорий основных должностей старшего офицерского состава в Министерстве обороны, Генеральном штабе, других органах военного управления, в высших военных учебных заведениях, научно-исследовательских учреждениях и организациях", - сказал Демьяненко.

Однако, по его словам, особое внимание уделяется развитию профессионального сержантского корпуса.

Как сообщал УНН, в Министерстве обороны назвали пять стратегических целей для реформирования Вооруженных Сил Украины, одним из которых указанная профессионализация и создание военного резерва .

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