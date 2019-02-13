Міноборони зайнялось пониженням категорій посад старшого офіцерського складу

"Триває робота щодо оптимізації співвідношення категорій особового складу. Здійснюються заходи щодо пониження штатно-посадових категорій основних посад старшого офіцерського складу у Міністерстві оборони, Генеральному штабі, інших органах військового управління, у вищих військових навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях", - сказав Дем‘яненко.

Водночас, за його словами, особлива увага приділяється розвитку професійного сержантського корпусу.

Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони назвали п’ять стратегічних цілей для реформування Збройних Сил України, одним з яких зазначена професіоналізація та створення військового резерву.