Міноборони зайнялось пониженням категорій посад старшого офіцерського складу
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Міністерство оборони України здійснює заходи щодо пониження штатно-посадових категорій основних посад старшого офіцерського складу у самому Міністерстві, Генеральному штабі, інших органах військового управління, у вищих військових навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях. Про це заявив заступник начальника Головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ полковник Вячеслав Дем‘яненко, передає кореспондент УНН.
"Триває робота щодо оптимізації співвідношення категорій особового складу. Здійснюються заходи щодо пониження штатно-посадових категорій основних посад старшого офіцерського складу у Міністерстві оборони, Генеральному штабі, інших органах військового управління, у вищих військових навчальних закладах, науково-дослідних установах та організаціях", - сказав Дем‘яненко.
Водночас, за його словами, особлива увага приділяється розвитку професійного сержантського корпусу.
Як повідомляв УНН, у Міністерстві оборони назвали п’ять стратегічних цілей для реформування Збройних Сил України, одним з яких зазначена професіоналізація та створення військового резерву.