Минобороны заявило о готовности расширить межведомственное сотрудничество с Японией

"Мы готовы для расширения нашего сотрудничества по различным направлениям, а также активизировать межведомственное сотрудничество. Япония - является другом нашей страны и украинское оборонное ведомство готово сотрудничать с коллегами из Министерства обороны Японии", - сказал Полторак.

По мнению министра, есть все возможности для того, чтобы улучшить наши взаимоотношения и следующий год назвать годом динамики улучшения двусторонних отношений в военной сфере.

Напомним, Болгария временно приостановила соглашение с российской компанией "МиГ" на общую сумму 49,3 млн долл. из-за жалобы украинской компании "Укринмаш".