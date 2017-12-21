Минобороны заявило о готовности расширить межведомственное сотрудничество с Японией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Министерство обороны Украины готово расширить и активизировать сотрудничество с министерством обороны Японии. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Украине Сумми Шигеки, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минобороны.
"Мы готовы для расширения нашего сотрудничества по различным направлениям, а также активизировать межведомственное сотрудничество. Япония - является другом нашей страны и украинское оборонное ведомство готово сотрудничать с коллегами из Министерства обороны Японии", - сказал Полторак.
По мнению министра, есть все возможности для того, чтобы улучшить наши взаимоотношения и следующий год назвать годом динамики улучшения двусторонних отношений в военной сфере.
Напомним, Болгария временно приостановила соглашение с российской компанией "МиГ" на общую сумму 49,3 млн долл. из-за жалобы украинской компании "Укринмаш".