Міноборони заявило про готовність розширити міжвідомчу співпрацю з Японією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство оборони України готове розширити та активізувати співпрацю з міністерством оборони Японії. Про це заявив міністр оборони України Степан Полторак під час зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Японії в Україні Сумі Шігекі, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Міноборони.
“Ми готові для розширення нашої співпраці за різними напрямами, а також активізувати міжвідомчу співпрацю. Японія — є другом нашої країни і українське оборонне відомство готове співпрацювати з колегами з Міністерства оборони Японії”, — сказав Полторак.
На думку міністра, є всі можливості для того, аби покращити наші взаємовідносини та наступний рік назвати роком динаміки покращення двосторонніх відносин у військовій сфері.
Нагадаємо, Болгарія тимчасово призупинила угоду з російською компанією "МіГ" на загальну суму 49,3 млн дол. через скаргу української компанії "Укрінмаш".