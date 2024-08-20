Минобороны закупило 350 тысяч дронов на 30 млрд грн в 2024 году

С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов на 30 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Детали

Отмечается, что всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага.

Как сообщается, 95% закупленных дронов - украинского производства.

Уже ни у кого нет сомнений, что украинские производители производят высококонкурентные БпЛА, ведь они находятся на постоянной связи с нашими военными и учитывают их пожелания и изменения условий поля боя. Что также важно, Агентство оборонных закупок законтрактовало уже более 1,6 млн боеприпасов к БПЛА у отечественных производителей - добавила директор «Агентства оборонных закупок» Марина Безрукова.

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