Минобороны закупило 350 тысяч дронов на 30 млрд грн в 2024 году
Киев • УНН
С начала 2024 года Минобороны Украины закупило более 350 тысяч дронов на сумму 30 млрд грн. 95% закупленных БпЛА - украинского производства, что свидетельствует о развитии национальных оборонных технологий.
С начала 2024 года "Агентство оборонных закупок" Министерства обороны закупило БпЛА и беспилотных летательных комплексов на 30 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Отмечается, что всего законтрактовано более 350 тысяч дронов. Это как наиболее востребованные военными FPV и "мавики", так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, которые могут работать глубоко в тылу врага.
Как сообщается, 95% закупленных дронов - украинского производства.
Уже ни у кого нет сомнений, что украинские производители производят высококонкурентные БпЛА, ведь они находятся на постоянной связи с нашими военными и учитывают их пожелания и изменения условий поля боя. Что также важно, Агентство оборонных закупок законтрактовало уже более 1,6 млн боеприпасов к БПЛА у отечественных производителей
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