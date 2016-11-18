Минобороны с начала года получило более 230 млн грн на медицинское обеспечение
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Министерство обороны Украины в этом году поступило более 230 млн гривен на медицинское обеспечение. Об этом на брифинге сообщила начальник управления коммуникаций и прессы Минобороны Украины Оксана Гаврилюк, передает корреспондент УНН.
"В этом году Министерство обороны получило на медицинское обеспечение более 230 млн грн, две трети из этих средств использовано на приобретение лекарственных средств и оплату медикаментов", - сказала она.
Как сообщал УНН, Минобороны Украины получило медицинские материалы от США на общую сумму около 10,5 миллиона американских долларов.