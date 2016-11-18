Міноборони з початку року отримало більше 230 млн грн на медичне забезпечення
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У Міністерство оборони України цього року надійшло понад 230 млн гривень на медичне забезпечення. Про це на брифінгу повідомила начальник управління комунікацій та преси Міноборони України Оксана Гаврилюк, передає кореспондент УНН.
“Цього року Міністерство оборони отримало на медичне забезпечення понад 230 млн грн, дві третини з цих коштів використано на придбання лікувальних засобів та оплату медикаментів”, — сказала вона.
Як повідомляв УНН, Міноборони України отримало медичні матеріали від США на загальну суму близько 10,5 мільйона американських доларів.