Минобороны: "евробляхи" в армию забирать не будут

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Министерстве обороны Украины опровергают фейковую информацию об издании приказа о якобы изъятии нерастаможенных автомобилей с европейскими номерами для нужд Вооруженных сил. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Минобороны Алексей Чернобай, передает корреспондент УНН.

"В некоторых СМИ и лентах соцсетей появляются несуществующие и откровенно абсурдные по своему содержанию якобы "приказы, директивы и распоряжения" от руководства Министерства обороны Украины. Одной из этих нелепостей является якобы "приказ министра обороны Украины" относительно компенсации недостатка автомобильного транспорта в Вооруженных силах за счет авто на иностранной регистрации, владельцы которых не растаможили свой автотранспорт", - сказал Чернобай.

Он добавил: "Министерство обороны Украины официально сообщает, что все эти якобы "официальные документы" и "приказы", которые якобы имеют подписи военного руководства Минобороны и Вооруженных сил Украины не существуют и являются очередными фейками".

"РФ в традиционной для себя манере продолжает повышать градус ненависти ко всему украинскому, в связи с чем заметно увеличилось количество российских фейков и вброс в информационном пространстве на военную тематику, в частности, в социальных сетях и новостных лентах некоторых средств массовой информации. Цель этих фейковых сообщений, изготовленных спецслужбами РФ и контролируемой ими "фабрикой троллей" вполне понятна - посеять панические настроения среди украинцев в связи с объявлением военного положения в определенных областях нашего государства", - добавил он.

Напомним, российские пропагандисты рассылают жителям приграничных населенных пунктов в Сумской области фейковые сообщения от имени Министерства обороны Украины приказы появиться в ближайшие воинские части.

Добавим, акции "евробляхеров" на границе начались после подписания Президентом законов № 8487 и № 8488, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства автомобили с европейскими номерами. Президент Петр Порошенко призвал владельцев таких авто в предусмотренный законом срок "воспользоваться льготным порядком растаможивания и воздержаться от акций протеста".

По состоянию на утро 28 ноября движение на подъездных путях к пунктам пропуска "Малый Березный" и "Ужгород" на границе со Словакией оставалось осложненным.

Украинские Национальные Новости

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