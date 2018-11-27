Росіяни фейковими смс-повідомленнями оголосили мобілізацію сумчанам
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Російські пропагандисти розсилають жителям прикордонних населених пунктів у Сумській області фейкові повідомлення від імені Міністерства оборони України з наказом з'явитися до найближчих військових частин. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Міноборони, передає УНН.
“За наявною інформацією, сьогодні, 27 листопада 2018 року, жителям Путивлівського району Сумської області, що територіально межує з державним кордоном з Російською Федерацією, від імені Міністерства оборони України надходять смс-повідомлення з пропозицією прибути до найближчої військової частини”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначили у Міноборони, відомство не має жодного стосунку до розсилання подібних повідомлень й ніколи Збройні Сили України не вдавалися до подібних заходів інформування громадян.
“Міноборони України просить співгромадян довіряти лише офіційній інформації та повідомляти компетентні органи з метою належного адекватного реагування на інформаційну агресію”, — наголосили у військовому відомстві.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада 26 листопада прийняла закон про затвердження указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.
Згідно із документом, воєнний стан вводиться у Вінницькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, а також Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. В указі Президента вказано, що воєнний стан запроваджується з 14:00 26 листопада 2018 року на 30 діб — до 14:00 26 грудня 2018 року.