Россияне фейковыми смс-сообщениями объявили мобилизацию сумчан
Киев • УНН
КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российские пропагандисты рассылают жителям приграничных населенных пунктов в Сумской области фейковые сообщение от имени Министерства обороны Украины с приказом явиться в ближайшие воинские части. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.
“По имеющейся информации, сегодня, 27 ноября 2018 года, жителям Путивлевского района Сумской области, которая территориально граничит с государственной границей с Российской Федерацией, от имени Министерства обороны Украины поступают смс-сообщение с предложением прибыть в ближайшее воинские части”, — говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, ведомство не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда Вооруженные Силы Украины не прибегали к подобным мерам информирования граждан.
“Минобороны Украины просит сограждан доверять только официальной информации и сообщать в компетентные органы для надлежащего адекватного реагирования на информационную агрессию”, — отметили в военном ведомстве.
Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.
Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток — до 14:00 26 декабря 2018 года.