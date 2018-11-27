Россияне фейковыми смс-сообщениями объявили мобилизацию сумчан

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 ноября. УНН. Российские пропагандисты рассылают жителям приграничных населенных пунктов в Сумской области фейковые сообщение от имени Министерства обороны Украины с приказом явиться в ближайшие воинские части. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минобороны, передает УНН.

“По имеющейся информации, сегодня, 27 ноября 2018 года, жителям Путивлевского района Сумской области, которая территориально граничит с государственной границей с Российской Федерацией, от имени Министерства обороны Украины поступают смс-сообщение с предложением прибыть в ближайшее воинские части”, — говорится в сообщении.

Как отметили в Минобороны, ведомство не имеет никакого отношения к рассылке подобных сообщений и никогда Вооруженные Силы Украины не прибегали к подобным мерам информирования граждан.

“Минобороны Украины просит сограждан доверять только официальной информации и сообщать в компетентные органы для надлежащего адекватного реагирования на информационную агрессию”, — отметили в военном ведомстве.

Как сообщал УНН, Верховная Рада 26 ноября приняла закон об утверждении указа Президента Украины “О введении военного положения в Украине”.

Согласно документу, военное положение вводится в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, а также Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и внутренних водах Украины Азово-Керченской акватории. В указе Президента указано, что военное положение вводится с 14:00 26 ноября 2018 года на 30 суток — до 14:00 26 декабря 2018 года.

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