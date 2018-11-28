Міноборони: "євробляхи" в армію не забиратимуть

"У деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з’являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито "накази, директиви та розпорядження" від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих нісенітниць є нібито "наказ міністра оборони України" щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт", - сказав Чернобай.

Він додав: "Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що усі ці нібито "офіційні документи" та "накази", які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних сил України не існують та є черговими фейками".

"РФ у традиційній для себе манері продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського, у зв’язку з чим помітно збільшилася кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації. Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами РФ, та контрольованою ними "фабрикою тролей" цілком зрозуміла - посіяти панічні настрої серед українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави", - додав він.

Нагадаємо, російські пропагандисти розсилають жителям прикордонних населених пунктів у Сумській області фейкові повідомлення від імені Міністерства оборони України з наказом з'явитися до найближчих військових частин.

Додамо, акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

Станом на ранок 28 листопада рух на під’їзних шляхах до пунктів пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною залишається ускладненим.