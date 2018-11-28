Міноборони: "євробляхи" в армію не забиратимуть

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Міністерстві оборони України спростовують фейкову інформацію про видання наказу про начебто вилучення нерозмитнених автомобілів з європейськими номерами для потреб Збройних сил. Про це сьогодні на брифінгу у Києві повідомив речник Міноборони Олексій Чернобай, передає кореспондент УНН.

"У деяких ЗМІ та стрічках соцмереж з’являються неіснуючі та відверто абсурдні за своїм змістом нібито "накази, директиви та розпорядження" від керівництва Міністерства оборони України. Однією з цих нісенітниць є нібито "наказ міністра оборони України" щодо компенсації нестачі автомобільного транспорту у Збройних силах за рахунок авто на іноземній реєстрації, власники яких не розмитнили свій автотранспорт", - сказав Чернобай.

Він додав: "Міністерство оборони України офіційно повідомляє, що усі ці нібито "офіційні документи" та "накази", які начебто мають підписи військового керівництва Міноборони та Збройних сил України не існують та є черговими фейками".

"РФ у традиційній для себе манері продовжує підвищувати градус ненависті до всього українського, у зв’язку з чим помітно збільшилася кількість російських фейків та вкидів в інформаційному просторі на військову тематику, зокрема, у соціальних мережах та стрічках новин деяких засобів масової інформації. Мета цих фейкових повідомлень, виготовлених спецслужбами РФ, та контрольованою ними "фабрикою тролей" цілком зрозуміла - посіяти панічні настрої серед українців у зв’язку із оголошенням воєнного стану у визначених областях нашої держави", - додав він.

Нагадаємо, російські пропагандисти розсилають жителям прикордонних населених пунктів у Сумській області фейкові повідомлення від імені Міністерства оборони України з наказом з'явитися до найближчих військових частин.

Додамо, акції "євробляхерів" на кордоні розпочалися після підписання Президентом законів № 8487 та № 8488, які легалізують ввезені з порушенням митного та податкового законодавства автомобілі з європейськими номерами. Президент Петро Порошенко закликав власників таких авто у передбачений законом термін "скористатися пільговим порядком розмитнення і утриматися від акцій протесту".

Станом на ранок 28 листопада рух на під’їзних шляхах до пунктів пропуску "Малий Березний" та "Ужгород" на кордоні зі Словаччиною залишається ускладненим.

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