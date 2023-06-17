Минобороны: Украина перехватывает инициативу - россия защищается

Владимир Гаврилов, слова которого приводит Министерство обороны Украины, отметил, что для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.

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«Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км», – сказал замминистра.

Он также добавил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые прежде всего будут оборонять наше небо от российских баллистических и других ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.

«Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым», – подытожил Владимир Гаврилов.

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