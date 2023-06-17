Минобороны: Украина перехватывает инициативу - россия защищается
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июня. УНН. Украина перехватывает инициативу – россия защищается, но для наращивания нужно оружие дальностью до 200 км. Об этом заявил заместитель министра обороны Владимир Гаврилов, пишет УНН.
Владимир Гаврилов, слова которого приводит Министерство обороны Украины, отметил, что для достижения победы над российскими захватчиками Силам обороны Украины нужно дальнобойное высокоточное вооружение.
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«Все наши военные планы реализуются в соответствии с оценками. Главное в современной войне – это владение обстановкой, чтобы знать положение противника, а также иметь возможности наносить высокоточные удары на дальние расстояния. То есть иметь оружие, которое способно поражать противника на дальности до 200 км», – сказал замминистра.
Он также добавил, что Украина находится на пути к получению самолетов, которые прежде всего будут оборонять наше небо от российских баллистических и других ракет, для защиты мирных людей и гражданской инфраструктуры.
«Прошло больше года войны и мы уверены, что победим российских захватчиков, вместе с нашими партнерами, которые обеспечивают нас всем необходимым», – подытожил Владимир Гаврилов.
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