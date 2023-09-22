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Минобороны россии заявляет о "сбитии" двух дронов

Киев • УНН

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КИЕВ. 22 сентября. УНН. Российское оборонное ведомство сообщило, что “прекратило” атаку двух БПЛА в акватории черного моря и в краснодарском крае, пишет УНН.

Цитата 

“Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации”, - пишет мо рф. 

Отмечается, что якобы дежурными средствами ПВО были уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в туапсинском районе краснодарского края.

Дополнение

Ночью в российской туле прогремели громкие взрывы, после которых в части города пропал свет.

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