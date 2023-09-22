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Міноборони росії заявляє про “збиття” двох дронів

Міноборони росії заявляє про “збиття” двох дронів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російське оборонне відомство повідомило, що “припинило” атаку двох БПЛА в акваторії чорного моря та в краснодарському краю, пише УНН.

Цитата 

“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - пише мо рф. 

Зазначається, що нібито черговими засобами ППО було знищено два українські безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова та в туапсинському районі краснодарського краю.

Доповнення

Уночі у російській тулі пролунали гучні вибухи, після яких у частині міста зникло світло.

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