Міноборони росії заявляє про “збиття” двох дронів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. Російське оборонне відомство повідомило, що “припинило” атаку двох БПЛА в акваторії чорного моря та в краснодарському краю, пише УНН.
Цитата
“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - пише мо рф.
Зазначається, що нібито черговими засобами ППО було знищено два українські безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова та в туапсинському районі краснодарського краю.
Доповнення
Уночі у російській тулі пролунали гучні вибухи, після яких у частині міста зникло світло.