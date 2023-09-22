Міноборони росії заявляє про “збиття” двох дронів

Цитата

“Сьогодні вночі припинено спробу київського режиму зробити терористичну атаку із застосуванням БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації”, - пише мо рф.

Зазначається, що нібито черговими засобами ППО було знищено два українські безпілотні літальні апарати над акваторією Чорного моря поблизу південно-східного узбережжя Кримського півострова та в туапсинському районі краснодарського краю.

Доповнення

Уночі у російській тулі пролунали гучні вибухи, після яких у частині міста зникло світло.