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Минобороны россии показало видео с шойгу якобы на войне рф против Украины

Минобороны россии показало видео с шойгу якобы на войне рф против Украины

Киев • УНН

 • 412402 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. минобороны россии показало видео, где министр обороны россии сергей шойгу якобы на войне рф против Украины, передает УНН.

Детали

На видео шойгу якобы проинспектировал подразделения группировки войск (сил) вооруженных сил рф в зоне проведения «специальной военной операции», как в рф называют войну против Украины.

Сообщается, что шойгу проверил "условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей".

Детали

18 декабря сообщалось, что шойгу якобы посетил позиции российских военных в Украине.

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