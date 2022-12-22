Минобороны россии показало видео с шойгу якобы на войне рф против Украины

Детали

На видео шойгу якобы проинспектировал подразделения группировки войск (сил) вооруженных сил рф в зоне проведения «специальной военной операции», как в рф называют войну против Украины.

Сообщается, что шойгу проверил "условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей".

Детали

18 декабря сообщалось, что шойгу якобы посетил позиции российских военных в Украине.