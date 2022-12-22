Минобороны россии показало видео с шойгу якобы на войне рф против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. минобороны россии показало видео, где министр обороны россии сергей шойгу якобы на войне рф против Украины, передает УНН.
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На видео шойгу якобы проинспектировал подразделения группировки войск (сил) вооруженных сил рф в зоне проведения «специальной военной операции», как в рф называют войну против Украины.
Сообщается, что шойгу проверил "условия размещения личного состава и военной техники в пунктах временной дислокации воинских частей".
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18 декабря сообщалось, что шойгу якобы посетил позиции российских военных в Украине.