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Міноборони росії показало відео з шойгу нібито на війні рф проти України

Міноборони росії показало відео з шойгу нібито на війні рф проти України

Київ • УНН

 • 412402 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Міноборони росії показало відео, де міністр оборони рф сергій шойгу нібито на війні рф проти України, передає УНН.

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На відео шойгу нібито проінспектував підрозділи угруповання військ (сил) збройних сил рф в зоні проведення «спеціальної військової операції», як у росії називають війну проти України.

Повідомляється, що шойгу перевірив "умови розміщення особового складу та військової техніки у пунктах тимчасової дислокації військових частин".

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18 грудня повідомлялося, що шойгу нібито відвідав позиції російських військових в Україні.

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