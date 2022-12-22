Міноборони росії показало відео з шойгу нібито на війні рф проти України

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На відео шойгу нібито проінспектував підрозділи угруповання військ (сил) збройних сил рф в зоні проведення «спеціальної військової операції», як у росії називають війну проти України.

Повідомляється, що шойгу перевірив "умови розміщення особового складу та військової техніки у пунктах тимчасової дислокації військових частин".

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18 грудня повідомлялося, що шойгу нібито відвідав позиції російських військових в Україні.