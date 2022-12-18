шойгу посетил позиции российских военных в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Министр обороны россии сергей шойгу посетил позиции российских военных в Украине, информирует УНН.
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"Глава российского военного ведомства совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне Специальной военной операции", - сообщило минобороны в воскресенье в Telegram-канале.
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Далее в сообщении говорится, что шойгу слушал доклады командиров и разговаривал с рядовыми солдатами. Он также поблагодарил их за "образцовое выполнение боевых задач".
Основной темой визита стали поставки вооруженных сил. После частичной мобилизации по распоряжению путина в сентябре многие новобранцы жаловались, что их отправили на войну неадекватно экипированными и обученными.