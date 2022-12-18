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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 20133 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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шойгу відвідав позиції російських військових в Україні

шойгу відвідав позиції російських військових в Україні

Київ • УНН

 • 547268 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр оборони росії сергій шойгу відвідав позиції російських військових в Україні, інформує УНН.

Цитата

"Голова російського військового відомства здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні Спеціальної військової операції", - повідомило міноборони в неділю у Telegram-каналі.

Деталі

Далі у повідомленні йдеться, що шойгу слухав доповіді командирів та розмовляв із рядовими солдатами. Він також подякував їм за "зразкове виконання бойових завдань".

Основною темою візиту стало постачання збройних сил. Після часткової мобілізації за розпорядженням путіна у вересні багато новобранців скаржилися, що їх відправили на війну неадекватно екіпірованими та навченими.

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