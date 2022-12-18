шойгу відвідав позиції російських військових в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міністр оборони росії сергій шойгу відвідав позиції російських військових в Україні, інформує УНН.
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"Голова російського військового відомства здійснив обліт районів дислокації військ та перевірив передові позиції російських підрозділів у зоні Спеціальної військової операції", - повідомило міноборони в неділю у Telegram-каналі.
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Далі у повідомленні йдеться, що шойгу слухав доповіді командирів та розмовляв із рядовими солдатами. Він також подякував їм за "зразкове виконання бойових завдань".
Основною темою візиту стало постачання збройних сил. Після часткової мобілізації за розпорядженням путіна у вересні багато новобранців скаржилися, що їх відправили на війну неадекватно екіпірованими та навченими.