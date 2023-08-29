Минобороны рф заявило о якобы атаке БПЛА на тульскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерство обороны России заявило, что уничтожило беспилотники, которые пытались атаковать тульскую область. Об этом пишут росСМИ, передает УНН.
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"Беспилотные летательные аппараты были уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией тульской области", - заявили в ведомстве.
Жители области отмечают, что "хлопок" был немалой силы, ведь задрожали окна домов и звук взрыва был слышен в разных частях региона.
Напомним
Министерство обороны России заявило, что Белгородская область была атакована БПЛА, который ликвидировала противовоздушная оборона.