Міноборони рф заявило про нібито атаку БПЛА на тульську область
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що знищило безпілотники, які намагались атакувати тульську область. Про це пишуть росЗМІ, передає УНН.
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"Беспілотні літальні апарати були знищені черговими засобами ППО над територією тульської області", - заявили у відомстві.
Мешканці області зазначають, що "бавовна" була чималої сили, адже задрижали вікна будинків та звук вибуху було чутно у різних частинах регіону.
Нагадаємо
Міністерство оборони росії заявило, що бєлгородську область було атаковано БПЛА, який ліквідувала протиповітряна оборона.