Над російським бєлгородом нібито працювало ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Міністерство оборони росії заявило, що бєлгородську область було атаковано БПЛА, який ліквідувала протиповітряна оборона. Про це пише УНН з посиланням на заяву відомства.
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"28 серпня близько 23.00 (за москоським часом - ред.) припинено чергову спробу київського режиму здійснити терористичну атаку БПЛА літакового типу по об'єктах на території російської федерації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дрон нібито було знищено черговими засобами ППО над територією бєлгородської області.
Нагадаємо
Міністерство оборони росії у понеділок вночі заявило, що брянську область було атаковано БПЛА, які ліквідувала протиповітряна оборона.