Над российским белгородом якобы работало ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Министерство обороны россии заявило, что белгородская область была атакована БПЛА, который ликвидировала противовоздушная оборона. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ведомства.
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"28 августа около 23.00 (по московскому времени - ред.) пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дрон якобы был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией белгородской области.
Напомним
Министерство обороны россии в понедельник ночью заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые ликвидировала противовоздушная оборона.