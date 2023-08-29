Над российским белгородом якобы работало ПВО

Цитата

"28 августа около 23.00 (по московскому времени - ред.) пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории российской федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дрон якобы был уничтожен дежурными средствами ПВО над территорией белгородской области.

Напомним

Министерство обороны россии в понедельник ночью заявило, что брянская область была атакована БПЛА, которые ликвидировала противовоздушная оборона.