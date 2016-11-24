Минобороны РФ сообщило о спасении украинского судна в Средиземном море
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Российский большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" оказал помощь украинскому рыболовному судну, которое потеряло ход в Средиземном море 21 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
По сообщению российского ведомства, украинское рыболовецкое судно "097" потеряло ход 21 ноября и двое суток находилось в дрейфе в Средиземном море. На его борту было семь украинцев, из них двое пострадавших.
Сегодня утром, 24 ноября, как сообщает Минобороны РФ, корабль "Вице-адмирал Кулаков" принял сигнал бедствия и отправился на помощь украинскому судну. Отмечается, что проведение спасательной операции осложнялось волнением моря в 4 балла, шквалистым ветром и грозой.
Одного из пострадавших доставили на борт российского корабля и оказали медицинскую помощь. Его состояние здоровья удовлетворительное.
"По просьбе капитана украинского рыболовецкого судна, которое потерпело крушение, большой противолодочный корабль Северного флота " Вице-адмирал Кулаков " взял судно на буксир и транспортирует его к ближайшей якорной стоянке у острова Крит", - сообщили в российском ведомстве.