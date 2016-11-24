Міноборони РФ повідомило про порятунок українського судна у Середземному морі

За повідомленням російського відомства, українське риболовецьке судно “097” втратило хід 21 листопада і дві доби перебувало в дрейфі у Середземному морі. На його борту було семеро українців, з них двоє постраждалих.

Сьогодні вранці, 24 листопада, як повідомляє Міноборони РФ, корабель “Віце-адмірал Кулаков” прийняв сигнал лиха і вирушив на допомогу українському судну. Зазначається, що проведення рятувальної операції ускладнювалось хвилюванням моря в 4 бали, шквалистим вітром і грозою.

Одного з постраждалих доставили на борт російського корабля та надали медичну допомогу. Його стан здоров’я задовільний.

“На прохання капітана українського риболовецького судна, що зазнало катастрофи, великий протичовновий корабель Північного флоту” Віце-адмірал Кулаков" взяв судно на буксир і транспортує його до найближчої якірній стоянці біля острова Крит", — повідомили у російському відомстві.