Минобороны РФ объявило о начале ежедневных гуманитарных пауз в Восточной Гуте

"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента РФ с целью исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в ближайшее время", - сказал он.

Напомним, 24 февраля Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, в которой требует 30-дневного прекращения огня в Сирии для того, чтобы оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте.