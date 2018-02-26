Минобороны РФ объявило о начале ежедневных гуманитарных пауз в Восточной Гуте
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. В Восточной Гуте с 27 февраля откроют гуманитарный коридор для выхода мирных жителей, его координаты будут объявлены в ближайшее время. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.
"Позавчера было принято решение Совета Безопасности ООН №2401. По поручению президента РФ с целью исключения жертв среди мирного населения Восточной Гуты с 27 февраля, то есть с завтрашнего дня, с 9:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза. Для выхода мирных жителей будет открыт гуманитарный коридор. Координаты подготовлены и будут сообщены в ближайшее время", - сказал он.
Напомним, 24 февраля Совет безопасности ООН единогласно поддержал резолюцию, в которой требует 30-дневного прекращения огня в Сирии для того, чтобы оказать медицинскую и гуманитарную помощь пострадавшим в конфликте.