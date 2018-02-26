Міноборони РФ оголосило про початок щоденних гуманітарних пауз в Східній Гуті

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Східній Гуті з 27 лютого відкриють гуманітарний коридор для виходу мирних жителів, його координати будуть оголошені найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, передає УНН з посиланням на РИА Новости.

“Позавчора було прийнято рішення Ради Безпеки ООН №2401. За дорученням президента РФ з метою виключення жертв серед мирного населення Східної Гути з 27 лютого, тобто від завтрашнього дня, з 9:00 до 14:00 щодня вводиться гуманітарна пауза. Для виходу мирних жителів буде відкритий гуманітарний коридор. Координати підготовлені і будуть повідомлені протягом найближчого часу”, — сказав він.

Нагадаємо, 24 лютого Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію, у якій вимагає 30-денного припинення вогню в Сирії для того, щоб надати медичну та гуманітарну допомогу постраждалим у конфлікті.

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