Міноборони РФ оголосило про початок щоденних гуманітарних пауз в Східній Гуті
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. У Східній Гуті з 27 лютого відкриють гуманітарний коридор для виходу мирних жителів, його координати будуть оголошені найближчим часом. Про це повідомив міністр оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, передає УНН з посиланням на РИА Новости.
“Позавчора було прийнято рішення Ради Безпеки ООН №2401. За дорученням президента РФ з метою виключення жертв серед мирного населення Східної Гути з 27 лютого, тобто від завтрашнього дня, з 9:00 до 14:00 щодня вводиться гуманітарна пауза. Для виходу мирних жителів буде відкритий гуманітарний коридор. Координати підготовлені і будуть повідомлені протягом найближчого часу”, — сказав він.
Нагадаємо, 24 лютого Рада безпеки ООН одноголосно підтримала резолюцію, у якій вимагає 30-денного припинення вогню в Сирії для того, щоб надати медичну та гуманітарну допомогу постраждалим у конфлікті.