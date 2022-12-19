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минобороны рф объявило о батальонных тактических учениях в беларуси

минобороны рф объявило о батальонных тактических учениях в беларуси

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российские военные, которые прибыли в беларусь в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление минобороны россии, передает УНН.

Цитата

«российские военные, которые прибыли в беларусь в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения», - говориться в сообщении.

В минобороны рф заявили, что российские военные на полигонах в беларуси "продолжают курс интенсивной боевой подготовки". "Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в беларуси высокий", - сказанл в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что россия заявила, что ее войска принимают участие в тактических учениях в беларуси на фоне опасений, что москва оказывает давление на своего союзника, заставляя страну активно участвовать в войне в Украине.

Американский институт изучения войны (ISW) в последней из своих ежедневных сводок-анализов высказывает предположение, что в последние дни показ по российскому телевидению поездок и совещаний военного и политического руководства россии, а также запланированная на понедельник встреча путина и лукашенко свидетельствуют о подготовке москвой каких-то решительных действий на фронте в ближайшие месяцы - но эти действия вряд ли будут успешными.

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