минобороны рф объявило о батальонных тактических учениях в беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российские военные, которые прибыли в беларусь в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения. Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на заявление минобороны россии, передает УНН.
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«российские военные, которые прибыли в беларусь в рамках создания региональной группировки войск, проведут батальонные тактические учения», - говориться в сообщении.
В минобороны рф заявили, что российские военные на полигонах в беларуси "продолжают курс интенсивной боевой подготовки". "Темп боевого слаживания российских военнослужащих региональной группировки сил в беларуси высокий", - сказанл в сообщении.
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Ранее сообщалось, что россия заявила, что ее войска принимают участие в тактических учениях в беларуси на фоне опасений, что москва оказывает давление на своего союзника, заставляя страну активно участвовать в войне в Украине.
Американский институт изучения войны (ISW) в последней из своих ежедневных сводок-анализов высказывает предположение, что в последние дни показ по российскому телевидению поездок и совещаний военного и политического руководства россии, а также запланированная на понедельник встреча путина и лукашенко свидетельствуют о подготовке москвой каких-то решительных действий на фронте в ближайшие месяцы - но эти действия вряд ли будут успешными.