Москва, возможно, готовит зимнее наступление, но оно вряд ли будет успешным — ISW

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Американский институт изучения войны (ISW) в последней из своих ежедневных сводок-анализов высказывает предположение, что в последние дни показ по российскому телевидению поездок и совещаний военного и политического руководства россии, а также запланированная на понедельник встреча путина и лукашенко свидетельствуют о подготовке Москвой каких-то решительных действий на фронте в ближайшие месяцы - но эти действия вряд ли будут успешными, передает УНН.