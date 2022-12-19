Москва, возможно, готовит зимнее наступление, но оно вряд ли будет успешным — ISW

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Американский институт изучения войны (ISW) в последней из своих ежедневных сводок-анализов высказывает предположение, что в последние дни показ по российскому телевидению поездок и совещаний военного и политического руководства россии, а также запланированная на понедельник встреча путина и лукашенко свидетельствуют о подготовке Москвой каких-то решительных действий на фронте в ближайшие месяцы - но эти действия вряд ли будут успешными, передает УНН.

Цитата

"Упорные попытки российских военных чиновников показать, что они активно участвуют в планировании военных действий и контролируют их, особенно в отсутствие осязаемых побед в Украине, могут означать, что россия готовится в ближайшие месяцы возобновить наступление в Украине", - пишут аналитики ISW.

Детали

Признаки подготовки такого наступления они видят и в предстоящей в понедельник встрече путина и президента беларуси александра лукашенко: американские эксперты вслед за многочисленными восточноевропейскими коллегами предполагают, что российский диктатор снова будет склонять "дядьку" к более активному участию в войне.

Однако будет ли способна российская армия на успешное наступление в ближайшее время - на этот счет у ISW сохраняются большие сомнения.

"Путин все равно может отдать приказ о больших наступательных операциях уже зимой, но важно не переоценивать способность российских или соединенных российско-белорусских сил успешно проводить такие операции", - пишет ISW.

К тому же, по оценке американских аналитиков, лукашенко вряд ли согласится послать свою армию в Украину.

Добавим

Российский диктатор владимир путин три раза откладывал наступление на Украину, в последний раз – в середине февраля 2022 года.

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