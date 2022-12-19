Москва, можливо, готує зимовий наступ, але він навряд чи буде успішним — ISW
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Американський інститут вивчення війни (ISW) в останній зі своїх щоденних зведень-аналізів висловлює припущення, що в останні дні показ по російському телебаченню поїздок та нарад військового та політичного керівництва росії, а також запланована на понеділок зустріч путіна і лукашенко свідчать про підготовку Москвою якихось рішучих дій на фронті в найближчі місяці - але ці дії навряд чи будуть успішними, передає УНН.
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“Наполегливі спроби російських військових чиновників показати, що вони беруть активну участь у плануванні військових дій і контролюють їх, особливо за відсутності перемог в Україні, можуть означати, що росія готується в найближчі місяці відновити наступ в Україні”, — пишуть аналітики ISW.
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Ознаки підготовки такого наступу вони бачать і в зустрічі путіна і президента білорусі Олександра лукашенка, що відбудеться в понеділок: американські експерти слідом за численними східноєвропейськими колегами припускають, що російський диктатор знову схилятиме “дядька” до більш активної участі у війні.
Однак чи буде здатна російська армія на успішний наступ найближчим часом — із цього приводу у ISW зберігаються великі сумніви.
“путін все одно може віддати наказ про великі наступальні операції вже взимку, але важливо не переоцінювати здатність російських чи сполучених російсько-білоруських сил успішно проводити такі операції”, — пише ISW.
До того ж за оцінкою американських аналітиків, лукашенко навряд чи погодиться надіслати свою армію в Україну.
Додамо
Російський диктатор володимир путін три рази відкладав наступ на Україну, востаннє — в середині лютого 2022 року.