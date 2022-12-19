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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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міноборони рф оголосило про батальйонні тактичні навчання в білорусі

міноборони рф оголосило про батальйонні тактичні навчання в білорусі

Київ • УНН

 • 477276 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російські військові, які прибули до білорусі в межах створення регіонального угруповання військ, проведуть батальйонні тактичні навчання. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на заяву міноборони рф, передає УНН.

Цитата

«російські військові, які прибули до білорусі в межах створення регіонального угруповання військ, проведуть батальйонні тактичні навчання», - йдеться у повідомленні.

У міноборони рф заявили, що російські військові на полігонах у білорусі "продовжують курс інтенсивної бойової підготовки". "Темп бойового злагодження російських військовослужбовців регіонального угруповання сил у білорусі високий", - сказано в повідомленні.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що росія заявила, що її війська беруть участь у тактичних навчаннях у білорусі, на тлі побоювань, що москва чинить тиск на свого союзника, змушуючи країну брати активну участь у війні в Україні.

Американський інститут вивчення війни (ISW) в останній зі своїх щоденних зведень-аналізів висловлює припущення, що в останні дні показ по російському телебаченню поїздок та нарад військового та політичного керівництва росії, а також запланована на понеділок зустріч путіна і лукашенка свідчать про підготовку москвою якихось рішучих дій на фронті в найближчі місяці - але ці дії навряд чи будуть успішними.

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