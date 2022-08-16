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Минобороны рф назвало "диверсией" взрывы на военном складе под Джанкоем

Киев • УНН

 • 91952 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. Минобороны россии заявило, что взрывы на военном складе под Джанкоем во временно оккупированном Крыму являются диверсией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства, передает УНН.

Минобороны рф назвало "диверсией" взрывы на военном складе под Джанкоем

Цитата

"Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункт Джанкой", – заявили в ведомстве.

Детали

В минобороны россии также утверждают, что нанесен ущерб ряду гражданских объектов, среди которых ЛЭП, электростанция, железнодорожное полотно, а также жилые дома.

"Серьезно пострадавших нет. Принимаются необходимые меры для ликвидации последствий диверсии", – говорится в сообщении.

Напомним

Сегодня утром во временно оккупированном Крыму снова раздались взрывы. Сообщали, что горит склад боеприпасов под Джанкоем. Позже это подтвердило минобороны рф.

Ранее глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщал, что тысячи граждан россии после сегодняшних взрывов в Крыму направляются в сторону Керченского моста.

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