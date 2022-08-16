Міноборони рф назвало "диверсією" вибухи на військовому складі під Джанкоєм
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. Міноборони росії заявило, що вибухи на військовому складі під Джанкоєм у тимчасово окупованому Криму є диверсією. Про це повідомляє ТАСС із посиланням на заяву відомства, передає УНН.
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"Вранці 16 серпня внаслідок диверсії постраждав склад військового призначення в районі населеного пункту Джанкой", – заявили у відомстві.
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У міноборони росії також стверджують, що завдано збитки низці цивільних об'єктів, серед яких ЛЕП, електростанція, залізничне полотно, а також житлові будинки.
"Серйозно постраждалих немає. Вживають необхідні заходи для ліквідації наслідків диверсії", – ідеься у повідомленні.
Нагадаємо
Сьогодні вранці у тимчасово окупованому Криму знову пролунали вибухи. Повідомляли, що горить склад боєприпасів під Джанкоєм. Згодом це підтвердило міноборони рф.
Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомляв, що тисячі громадян росії після сьогоднішніх вибухів у Криму прямують у бік Керченського мосту.