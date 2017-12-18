Минобороны предупредило о провокациях боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 3031 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 100062 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 102131 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 102472 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 116715 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 103436 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105885 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 112723 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117237 просмотра

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Минобороны предупредило о провокациях боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК

Минобороны предупредило о провокациях боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК

Киев  •  УНН

 • 9056 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Боевики в Донбассе могут устроить провокации вблизи объектов транспортной и энергетической инфраструктуры и в жилых кварталах населенных пунктов. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"По данным штаба, 19 декабря, в связи с заявлением Минобороны об отзыве российской стороны с СЦКК, противник может прибегнуть к наступательным действиям вдоль всей линии соприкосновения в районе АТО. В частности, враг планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличение количества провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов в населенных пунктах вблизи линии разграничения. Кроме того, с целью обвинения украинских военных в нарушении минских соглашений, боевики все чаще будут обстреливать свои позиции из ствольной артиллерии большого калибра, реактивных систем, танков и других видов имеющегося у них вооружения", - заявил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, российская сторона отзовет своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря.

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