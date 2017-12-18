Минобороны предупредило о провокациях боевиков после отзыва российских офицеров из СЦКК

"По данным штаба, 19 декабря, в связи с заявлением Минобороны об отзыве российской стороны с СЦКК, противник может прибегнуть к наступательным действиям вдоль всей линии соприкосновения в районе АТО. В частности, враг планирует активизировать работу диверсионно-разведывательных групп на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличение количества провокационных обстрелов в сторону наших позиций и жилых кварталов в населенных пунктах вблизи линии разграничения. Кроме того, с целью обвинения украинских военных в нарушении минских соглашений, боевики все чаще будут обстреливать свои позиции из ствольной артиллерии большого калибра, реактивных систем, танков и других видов имеющегося у них вооружения", - заявил А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, российская сторона отзовет своих представителей из Общего центра по контролю и координации 19 декабря.