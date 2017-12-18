Міноборони попередило про провокації бойовиків після відкликання російських офіцерів із СЦКК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі можуть влаштувати провокації поблизу об'єктів транспортної та енергетичної інфраструктури та в житлових кварталах населених пунктів. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.
“За даними штабу, 19 грудня, у зв’язку із заявою Міноборони про відкликання російської сторони з СЦКК, противник може вдатись до наступальних дій вздовж всієї лінії зіткнення в районі АТО. Зокрема, ворог планує активізувати роботу диверсійно-розвідувальних груп на військових об’єктах ЗСУ, об’єктах енергетичної та транспортної інфраструктури, збільшення кількості провокативних обстрілів в бік наших позицій та житлових кварталів в населених пунктах поблизу лінії розмежування. Крім того, з метою обвинувачення українських військових в порушенні мінських угод, бойовики все частіше обстрілюватимуть власні позиції зі ствольної артилерії великого калібру, реактивних систем, танків і інших видів наявного у них озброєння”, — заявив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, російська сторона відкличе своїх представників з Спільного центру з контролю і координації 19 грудня.