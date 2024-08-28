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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны хочет увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч

Минобороны хочет увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч

Киев  •  УНН

28 августа 2024, 11:44  •  3128 просмотра

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Минобороны Украины намерено увеличить количество пользователей платформы Delta до 100 тысяч до конца 2024 года. Delta - система ситуационной осведомленности, которая позволяет военным видеть расположение вражеских сил в реальном времени.

До конца года платформой Delta, которая позволяет военным видеть в реальном времени расположение вражеских сил на поле боя и планировать операции, могут пользоваться 100 тыс. человек. Об этом заявила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в комментарии Business Breakfast от Forbes, передает УНН.

Детали

По словам Черногоренко, Минобороны планирует нарастить количество пользователей системы ситуационной осведомленности Delta до 100 тыс. до конца 2024-го.

Мы также планируем добавить наиболее востребованные типы рапортов. Delta - цифровая карта и глаза военных для отслеживания и поражения вражеских целей. Нам нужно наращивать количество пользователей инструмента в армии

- говорит Черногоренко.

На 2024 год среди планов Минобороны - увеличение пользователей приложения Армия+ до 500 тыс. Кроме того, Минобороны планирует добавить функции отсрочек и онлайн-рекрутинга в приложение Резерв+. 

Добавим

Delta, разработанная Центром инноваций и развития оборонных технологий Минобороны, является системой ситуационной осведомленности, которая стала основой всего программного обеспечения ВСУ. С 2019 года Delta проходит тестирование на учениях НАТО CWIX, где оценивается и улучшается совместимость боевых систем между странами-членами и партнерами.

Программа работает как вебсервис, который не требует серверного оборудования в различных бригадах. Достаточно иметь доступ к интернету, пройти авторизацию и использовать цифровую карту.

В 2024 году Delta успешно прошла тестирование по пяти различным стандартам совместимости и интегрировалась с польской системой управления артиллерийским огнем TOPAZ, обработав сложные сценарии сбора данных о расположении собственных сил и союзников.

По данным министра обороны Рустема Умерова, по состоянию на август 2024 года система Delta помогла уничтожить вражескую технику стоимостью 15 миллиардов долларов. Планируется, что система будет введена в эксплуатацию во всех подразделениях сектора безопасности и обороны Украины.

Напомним 

Представители НАТО отметили значительную работу Минобороны по обеспечению совместимости систем Украины и НАТО, а также инновационный подход при разработке боевой системы DELTA. 

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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