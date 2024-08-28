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Міноборони хоче збільшити кількість користувачів платформи Delta до 100 тисяч

Міноборони хоче збільшити кількість користувачів платформи Delta до 100 тисяч

Київ • УНН

 • 21951 перегляди

Міноборони України має намір збільшити кількість користувачів платформи Delta до 100 тисяч до кінця 2024 року. Delta - система ситуаційної обізнаності, яка дозволяє військовим бачити розташування ворожих сил у реальному часі.

До кінця року платформою Delta, яка дозволяє військовим бачити в реальному часі розташування ворожих сил на полі бою та планувати операції, можуть користуватися 100 тис. осіб. Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у коментарі Business Breakfast від Forbes, передає УНН.

Деталі

За словами Черногоренко, Міноборони планує наростити кількість користувачів системи ситуаційної обізнаності Delta до 100 тис. до кінця 2024-го.

Ми також плануємо додати найбільш затребувані типи рапортів. Delta – цифрова мапа та очі військових для відстеження й ураження ворожих цілей. Нам потрібно нарощувати кількість користувачів інструменту в армії

- каже Черногоренко.

На 2024 рік серед планів Міноборони – збільшення користувачів застосунку Армія+ до 500 тис. Крім того, Міноборони планує додати функції відстрочок і онлайн-рекрутингу в застосунок Резерв+. 

Додамо

Delta, розроблена Центром інновацій та розвитку оборонних технологій Міноборони, є системою ситуаційної обізнаності, яка стала основою всього програмного забезпечення ЗСУ. З 2019 року Delta проходить тестування на навчаннях НАТО CWIX, де оцінюється та покращується взаємосумісність бойових систем між країнами-членами і партнерами.

Програма працює як вебсервіс, який не потребує серверного обладнання в різних бригадах. Достатньо мати доступ до інтернету, пройти авторизацію і використовувати цифрову мапу.

У 2024 році Delta успішно пройшла тестування за п'ятьма різними стандартами взаємосумісності та інтегрувалася з польською системою управління артилерійським вогнем TOPAZ, обробивши складні сценарії збору даних про розташування власних сил і союзників.

За даними міністра оборони Рустема Умєрова, станом на серпень 2024 року система Delta допомогла знищити ворожу техніку вартістю 15 мільярдів доларів. Планується, що система буде введена в експлуатацію у всіх підрозділах сектору безпеки та оборони України.

Нагадаємо 

Представники НАТО відзначили значну роботу Міноборони щодо забезпечення взаємосумісності систем України та НАТО, а також інноваційний підхід при розробці бойової системи DELTA. 

В Міноборони враховуватимуть релігійні, медичні та етичні потреби військових при формуванні сухпайків28.08.24, 13:29 • 13336 переглядiв

Ірина Колеснік

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