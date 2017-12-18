Минобороны подтвердило гибель трех военных в зоне АТО

"С грустью сообщаю, что вчера, около 23:00, в результате обстрела вблизи Зайцево погибли трое украинских военных", - сообщил Мотузяник.

В целом, по словам Мотузяника, вдоль всей линии соприкосновения было зафиксировано 14 обстрелов. Из них 6 обстрелов на луганском направлении, а 8 - на донецком. В свою очередь, 7 раз украинским военным приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенной минскими соглашениями.

Напомним, по данным разведки, боевики во вторник, 19 декабря, могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения АТО, а именно планируют активизировать работу своих ДРГ на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов.