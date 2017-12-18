Минобороны подтвердило гибель трех военных в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погибли трое украинских военных. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.
"С грустью сообщаю, что вчера, около 23:00, в результате обстрела вблизи Зайцево погибли трое украинских военных", - сообщил Мотузяник.
В целом, по словам Мотузяника, вдоль всей линии соприкосновения было зафиксировано 14 обстрелов. Из них 6 обстрелов на луганском направлении, а 8 - на донецком. В свою очередь, 7 раз украинским военным приходилось открывать огонь из оружия, не запрещенной минскими соглашениями.
Напомним, по данным разведки, боевики во вторник, 19 декабря, могут прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения АТО, а именно планируют активизировать работу своих ДРГ на военных объектах ВСУ, объектах энергетической и транспортной инфраструктуры, увеличить количество провокационных обстрелов.