Міноборони підтвердило загибель трьох військових у зоні АТО

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Із сумом повідомляю, що вчора, близько 23:00, внаслідок обстрілу поблизу Зайцевого загинули троє українських військових", - повідомив Мотузяник.

Загалом, за словами Мотузяника, вздовж всієї лінії зіткнення було зафіксовано 14 обстрілів. З них 6 обстрілів на луганському напрямку, а 8 – на донецькому. В свою чергу, 7 разів українським військовим доводилось відкривати вогонь у відповідь зі зброї, не забороненої мінськими угодами.

Нагадаємо, за даними розвідки, бойовики у вівторок, 19 грудня, можуть вдатися до агресивних наступальних дій по усій лінії зіткнення району проведення АТО, а саме планують активізувати роботу своїх ДРГ на військових об’єктах ЗСУ, об’єктах енергетичної і транспортної інфраструктури, збільшити кількість провокативних обстрілів.

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