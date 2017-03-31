Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем

“Министерство обороны Украины представит на рассмотрение президенту совершенно новую программу обеспечения жильем военнослужащих на ближайшее время. Эта программа будет принципиально отличаться от предыдущих, в ней реализован абсолютно другой подход. Разработкой программы специалисты оборонного ведомства занимались совместно с партнерами из Великобритании”, – сказал М.Праута.



Напомним, как сообщало Минобороны, с начала АТО на Донбассе украинским военнослужащим выплатили 153 млн грн.