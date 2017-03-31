Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство обороны представит президенту Украины новую программу обеспечения жильем военнослужащих, разработанную совместно с британскими специалистами. Об этом на брифинге сообщил представитель оборонного ведомства Максим Праута, передает корреспондент УНН.
“Министерство обороны Украины представит на рассмотрение президенту совершенно новую программу обеспечения жильем военнослужащих на ближайшее время. Эта программа будет принципиально отличаться от предыдущих, в ней реализован абсолютно другой подход. Разработкой программы специалисты оборонного ведомства занимались совместно с партнерами из Великобритании”, – сказал М.Праута.
Напомним, как сообщало Минобороны, с начала АТО на Донбассе украинским военнослужащим выплатили 153 млн грн.