Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 50206 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104706 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161093 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118656 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117835 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113262 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104759 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103688 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154899 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем

Минобороны подготовило новую программу обеспечения военных жильем

Киев  •  УНН

 • 10754 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Министерство обороны представит президенту Украины новую программу обеспечения жильем военнослужащих, разработанную совместно с британскими специалистами. Об этом на брифинге сообщил представитель оборонного ведомства Максим Праута, передает корреспондент УНН.

“Министерство обороны Украины представит на рассмотрение президенту совершенно новую программу обеспечения жильем военнослужащих на ближайшее время. Эта программа будет принципиально отличаться от предыдущих, в ней реализован абсолютно другой подход. Разработкой программы специалисты оборонного ведомства занимались совместно с партнерами из Великобритании”, – сказал М.Праута.

Напомним, как сообщало Минобороны, с начала АТО на Донбассе украинским военнослужащим выплатили 153 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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