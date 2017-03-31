Міноборони підготувало нову програму забезпечення військових житлом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Міністерство оборони представить президенту України нову програму забезпечення житлом військовослужбовців, розроблену спільно з британськими фахівцями. Про це на брифінгу повідомив речник оборонного відомства Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Міністерство оборони України представить на розгляд президенту цілком нову програму забезпечення житлом військовослужбовців на найближчий час. Ця програма принципово відрізнятиметься від попередніх, у ній реалізований абсолютно інший підхід. Розробкою програми фахівці вітчизняного оборонного відомства займалися спільно з партнерами з Великої Британії”, – сказав М.Праута.
Нагадаємо, як повідомляло Міноборони, з початку АТО на Донбасі українським військовим виплатили 153 млн грн.