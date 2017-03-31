Міноборони підготувало нову програму забезпечення військових житлом

“Міністерство оборони України представить на розгляд президенту цілком нову програму забезпечення житлом військовослужбовців на найближчий час. Ця програма принципово відрізнятиметься від попередніх, у ній реалізований абсолютно інший підхід. Розробкою програми фахівці вітчизняного оборонного відомства займалися спільно з партнерами з Великої Британії”, – сказав М.Праута.



Нагадаємо, як повідомляло Міноборони, з початку АТО на Донбасі українським військовим виплатили 153 млн грн.