Минобороны опубликовало ролик про украинских морпехов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Министерство обороны опубликовало видеоролик, в котором показано будни украинских морпехов. Видео появилось на странице Минобороны в Facebook, передает УНН.
"Морпехи без цензуры. В бою - мужественные воины, в перерывах - обычные юноши. На тренировках с хорошим чувством юмора, искренними улыбками и верой в победу. Верные всегда!", - говорится в подписи к видео.
Как сообщал УНН, Минообороны опубликовало видео подготовки первой женской группы ВДВ.