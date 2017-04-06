Минобороны опубликовало ролик про украинских морпехов

"Морпехи без цензуры. В бою - мужественные воины, в перерывах - обычные юноши. На тренировках с хорошим чувством юмора, искренними улыбками и верой в победу. Верные всегда!", - говорится в подписи к видео.

Как сообщал УНН, Минообороны опубликовало видео подготовки первой женской группы ВДВ.