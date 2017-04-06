Міноборони опублікувало ролик про українських морпіхів

"Морпіхи: без цензури. В бою - мужні Воїни, в перервах - звичайні юнаки. На тренуваннях з хорошим почуттям гумору, щирими посмішками та вірою в перемогу. Вірні завжди!", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНН, Мінооборони опублікувало відео підготовки першої жіночої групи ВДВ.