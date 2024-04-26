Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие
Киев • УНН
На сегодняшней встрече в Рамштайне они обсудят скорейшее налаживание маршрутов поставок и логистики с партнерами, а также алгоритмы поставки западного вооружения, с приоритетом на поставку в Украину 155-мм снарядов и боеприпасов ПТРК.
На сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн", в частности речь пойдет о максимально быстром налаживании с партнерами поставок и логистических путей, разработки тех алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие. Об этом заявил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин в эфире телемарафона, передает УНН.
Формат "Рамштайн", которому сегодня исполняется два года, является крайне важным. Напомню, что за время его существования 114 млрд долл. поддержки поступило в Украину. Эти деньги, и эта помощь оружием фактически помогла нашему государству сохраниться и в совокупности с мужеством и героизмом украинских военных дать отпор оккупантам
Он также рассказал о том, о чем пойдет речь на сегодняшнем заседании "Рамштайн".
Речь сегодня пойдет о максимально быстром налаживании с партнерами поставок и логистических путей, разработке тех алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие. Традиционно уже накануне "Рамштайн" несколько стран объявили о том, что будут выделены серьезные средства на помощь Украине
На уточняющий вопрос, о каких приоритетах будет идти речь на этот раз, Лазуткин ответил: "Речь будет идти прежде всего о поставках оружия, снарядов различных калибров, прежде всего 155-мм. Также речь идет о том, что будут боеприпасы ATACMS в Украину поставляться".
Дополнение
Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев сообщал, что на сегодняшнем заседании в формате "Рамштайн" ожидается формализация пакетов помощи от США, Великобритании и Германии, а также фокус на работе коалиций.
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Минобороны о Рамштайн-21: речь пойдет о разработке алгоритмов, благодаря которым будет поступать западное оружие
На сегодняшней встрече в Рамштайне они обсудят скорейшее налаживание маршрутов поставок и логистики с партнерами, а также алгоритмы поставки западного вооружения, с приоритетом на поставку в Украину 155-мм снарядов и боеприпасов ПТРК.
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