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Минобороны Германии отказалось передать 200 БТР Fuchs Украине

Минобороны Германии отказалось передать 200 БТР Fuchs Украине

Киев • УНН

 • 150159 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Министерство обороны Германии выступило против передачи Украине 200 бронетранспортеров Fuchs из составов Бундесвера (вооруженных сил ФРГ), аргументируя это защитой интересов безопасности страны. Об этом пишет УНН со ссылкой на dpa.

Цитата

"Мы поддерживаем Украину, как это возможно, но должны гарантировать способность Германии защитить себя", — заявила министр обороны Германии Кристин Ламбрехт.

Она добавила, что "это безответственно – хотеть ограбить Бундесвер, особенно в эти времена, и игнорировать военные советы генерального инспектора."

Добавим

Немецкая парламентская группа ХДС/ХСС предложила передать Украине 200 бронетранспортеров Fuchs из составов вооруженных сил ФРГ. В резолюции группа ссылается на решение "светофорной" коалиции от апреля 2022 года, которая обязалась поставлять Украине тяжелое оружие.

Ранее генерал Эберхард Цорн, генеральный инспектор Бундесвера, заявил, что не видит возможности передать бронетранспортеры Украине.

Ранее

21 июня Германия обнародовала список военной помощи Украине.

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