Міноборони Німеччини відмовилося передати 200 БТР Fuchs Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Міністерство оборони Німеччини виступило проти передачі Україні 200 бронетранспортерів Fuchs зі складів Бундесверу (збройних сил ФРН), аргументуючи це захистом інтересів безпеки країни. Про це пише УНН з посиланням на dpa.
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"Ми підтримуємо Україну, наскільки це можливо, але повинні гарантувати здатність Німеччини захистити себе", - заявила міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт.
Вона додала, що "це безвідповідально – хотіти пограбувати Бундесвер, особливо в ці часи, та ігнорувати військові поради генерального інспектора."
Додамо
Німецька парламентська група ХДС/ХСС запропонувала передати Україні 200 бронетранспортерів Fuchs зі складів збройних сил ФРН. У резолюції група посилається на рішення "світлофорної" коаліції від квітня 2022 року, яка зобов’язалася постачати Україні важку зброю.
Раніше генерал Еберхард Цорн, генеральний інспектор Бундесверу, заявив, що не бачить можливості передати бронетранспортери Україні.
Раніше
21 червня Німеччина оприлюднила список військової допомоги Україні.